Что такое однородные члены предложения?Пожалуйста!
Русский язык
Что такое однородные члены предложения?Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородные селены предложения-это слова которые в предложение выполняют одну и туже синтаксическую роль,относящиеся к одному и тому же члену предложения
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