В какой период сложилась революционная ситуация в Англии: а) в 30—50 годах ХVI в.; г) в 20—30 годах XVII в.; б) в 30—40 годах ХVIII в.; д) в середине XVII в.? в) в 30—40 годах ХVII в.

История
В какой период сложилась революционная ситуация в Англии: а) в 30—50 годах ХVI в.; г) в 20—30 годах XVII в.; б) в 30—40 годах ХVIII в.; д) в середине XVII в.? в) в 30—40 годах ХVII в.
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Гость:
Революционная ситуация в Англии в 20-30 годах XVII
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