В какой период сложилась революционная ситуация в Англии: а) в 30—50 годах ХVI в.; г) в 20—30 годах XVII в.; б) в 30—40 годах ХVIII в.; д) в середине XVII в.? в) в 30—40 годах ХVII в.
История
В какой период сложилась революционная ситуация в Англии: а) в 30—50 годах ХVI в.; г) в 20—30 годах XVII в.; б) в 30—40 годах ХVIII в.; д) в середине XVII в.? в) в 30—40 годах ХVII в.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Революционная ситуация в Англии в 20-30 годах XVII
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Груз массой 90 кг поднимают равномерно по наклонной плоскости с углом наклона 30 гр??дусов к горизонту прикладывая силу направленную параллельно на...
Обществознание