2+2= ? 10+42= ? 567+98= ? ПОМОГИТЕ!!!!!!
Математика
2+2= ? 10+42= ? 567+98= ? ПОМОГИТЕ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2+2=4; 2) 10+42=52; 3) 567+98=665.
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