Рассчитайте массовую долю всех элементов в веществах: Na3 P, Na2CO3
Химия
Рассчитайте массовую долю всех элементов в веществах: Na3 P, Na2CO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во второй формуле для углерода и кислорода не стала писать общую формулу, думаю будет всё понятно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Допиши окончания имен существительных и укажи их падеж.1-й вариант.Одежда для осени,подготовка к осени,разговор об осени и т.д
История
В какой период сложилась революционная ситуация в Англии: а) в 30—50 годах ХVI в.; г) в 20—30 годах XVII в.; б) в 30—40 годах ХVIII в.; д) в середи...
Обществознание