Как вы оцениваете свой "словарь" (запас лексических средств), которым вы пользуете??ь в жизни

Русский язык
Как вы оцениваете свой "словарь" (запас лексических средств), которым вы пользуете??ь в жизни
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Гость:
Напиши  Лексические слова, не узнавая их объяснения, попробуй сам(а) ответь на него. Если ты ответил(а) правильно то оцени свой уровень. 
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