Сабир поймал рыбу 8/25 М ,а Намик 13/40 М. кто из них поймал рыбу длине и на сколько ? пож??луйста с обиснением
Математика
Сабир поймал рыбу 8/25 М ,а Намик 13/40 М. кто из них поймал рыбу длине и на сколько ? пож??луйста с обиснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/25 м=0,32 м 13/40 м =0,325м Намик поймал рыбу длиннее на 0,005м или 1/200(если вычитать 13/40-8/25)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
Математика
Яблоки составляют 7 частей груш и 3 части сливы 5 частей веса сухофруктов сколько г??аммов яблок груш и слив в отдельность содержится в 1600г сухоф...