Сабир поймал рыбу 8/25 М ,а Намик 13/40 М. кто из них поймал рыбу длине и на сколько ? пож??луйста с обиснением

Математика

Сабир поймал рыбу 8/25 М ,а Намик 13/40 М. кто из них поймал рыбу длине и на сколько ? пож??луйста с обиснением

Автор: Гость