Сабир поймал рыбу 8/25 М ,а Намик 13/40 М. кто из них поймал рыбу длине и на сколько ? пож??луйста с обиснением

Математика
Сабир поймал рыбу 8/25 М ,а Намик 13/40 М. кто из них поймал рыбу длине и на сколько ? пож??луйста с обиснением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/25 м=0,32 м 13/40 м =0,325м Намик поймал рыбу длиннее на 0,005м или 1/200(если вычитать 13/40-8/25)
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