Пожалуйста! Объясните полностью?! 1. 0,18y-7,4=0,05y-5,71 2. 0,36x-0,6=0,3(0,4x-1,2)
Алгебра
Пожалуйста! Объясните полностью?! 1. 0,18y-7,4=0,05y-5,71 2. 0,36x-0,6=0,3(0,4x-1,2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 0,18y-7,4=0,05y-5,71 переносим неизвестные влево известные вправо. при этом знаки меняются 0,18у-0,05у=-5,71+7,4 приводим подобные 0.13у=1,69 делим обе части на 0,13 у=13 2. 0,36x-0,6=0,3(0,4x-1,2) раскрываем скобки. для этого одночлен умножаем на каждый член многочлена. 0,36х-0,6=0,12х-0,36 переносим неизвестные влево известные вправо. при этом знаки меняются 0,36х-0,12х=-0,36+0,6 приводим подобные 0,24х=0,24 делим обе части на 0,24 х=1
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