Как дополнитб слово блинда... и какое проверочное слово? Помогите пожалуйста, мале??ький словарный запас.

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Как дополнитб слово блинда... и какое проверочное слово? Помогите пожалуйста, мале??ький словарный запас.

Автор: Гость