Как дополнитб слово блинда... и какое проверочное слово? Помогите пожалуйста, мале??ький словарный запас.

Русский язык
Как дополнитб слово блинда... и какое проверочное слово? Помогите пожалуйста, мале??ький словарный запас.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БлиндаЖ - блиндаЖи Орфограмма: "Парный по глухости/звонкости согласный на конце слова".
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