Как вы понимаете выражение: "Война, наконец, закончилась, последствия ее были разн??образны и бесчисленные, но над всем преобладало одно разочарование"?
История
Как вы понимаете выражение: "Война, наконец, закончилась, последствия ее были разн??образны и бесчисленные, но над всем преобладало одно разочарование"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоть война и закончилась, но какими потерями она сопровождалась? Везде хоть и была не большая радость.. но сопровождали съездить оно разочарованы от смертей невинных людей
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