Как вы считаете в чем смысл и причина полового диморфизма?

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Половой деморфизм - это отличия в строении и внещнем виде самок и самцов. Отличительные признаки самцов и самок служат для привлечения особей другого пола, а сложные формы поведения обеспечивают их встречу и спаривание в определённое время. Это в свою очередь имеет значение в половом отборе и эволюционном процессе.