Как вы считаете в чем смысл и причина полового диморфизма?

Биология
Как вы считаете в чем смысл и причина полового диморфизма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половой деморфизм - это отличия в строении и внещнем виде самок и самцов. Отличительные признаки самцов и самок служат для привлечения особей другого пола, а сложные формы поведения обеспечивают их встречу и спаривание в определённое время. Это в свою очередь имеет значение в половом отборе и эволюционном процессе.
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