Как решить в столбик 4524 умножить на 56

Математика
Как решить в столбик 4524 умножить на 56
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4524 * 56, 4 * 56 + 20 * 56 + 500 * 56 + 4000 * 56 = 224 + 1120 + 28000 + 224000 = 253344
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