Рассказ об отношений мальчика и собаки

Гость: Гость:

У моего друга васи была астма. у него было мало друзей я , Костя и его собака рекс.однажды я пошёл к нему домой вместе сделать домашнюю работу.и Костя тоже с нами.и я пришёл к нему домой переоделся и зашёл в комнату где был Вася и его мама . его мама сказала что пойдёт в магазин. она ушла и пришёл Костя тоже зашёл . мы сели делать д/зи вдруг Вася стал задыхатся . я и Костя растерялись . с другой комнаты выбежала его собака и хотела открыть шкаф и я открыл его собака живо взяла лекарство и дала его васе и так мы стали свидителями на100ящей дружбы между человеком и собакой