Продолжи расставлять паузы.Подчеркни слова которые надо выделить при чтении."А я ??е знал,/что со мной,//я долго молчал /и отвернулся о мамы,чтобы она по голосу или по губам не догадалась,что со мной,и я задрал голову к потолку...

Литература

Продолжи расставлять паузы.Подчеркни слова которые надо выделить при чтении."А я ??е знал,/что со мной,//я долго молчал /и отвернулся о мамы,чтобы она по голосу или по губам не догадалась,что со мной,и я задрал голову к потолку,чтобы слёзы вкатились обратно,и потом, когда я скрепился немного,я сказал."

Автор: Гость