Продолжи расставлять паузы.Подчеркни слова которые надо выделить при чтении."А я ??е знал,/что со мной,//я долго молчал /и отвернулся о мамы,чтобы она по голосу или по губам не догадалась,что со мной,и я задрал голову к потолку...
Литература
Продолжи расставлять паузы.Подчеркни слова которые надо выделить при чтении."А я ??е знал,/что со мной,//я долго молчал /и отвернулся о мамы,чтобы она по голосу или по губам не догадалась,что со мной,и я задрал голову к потолку,чтобы слёзы вкатились обратно,и потом, когда я скрепился немного,я сказал."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А я не знал,/что со мной,/я долго молчал(нужно выделить)\ и отвернулся о мамы,/чтобы она по голосу или по губам не догадалась,/что со мной,/и я задрал голову к потолку,/чтобы слёзы вкатились обратно,и потом,/когда я скрепился немного,/я сказал(нужно выделить).//
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