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Книжки це жіночий рід?
Українська мова
Книжки це жіночий рід?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это множественное число и оно не имеет рода
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