Помогите весь номер пожалуйста! Отдам Все!
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Помогите весь номер пожалуйста! Отдам Все!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопреки предсказаниям синоптиков, согласно новому приказу, благодаря совету друга, подобно грохотанью грома, наперекор желаниям родных, выйти навстречу долгожданному гостю, согласно решению педсовета, благодаря правильному распределению времени, действовать вопреки обстоятельствам, петь подобно соловью, благодаря выпавшему снегу, вопреки прогнозам метеослужбы.
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