Найдите неизвестный член пропорции 4:8=18:х х:16=0,2:4
Математика
Найдите неизвестный член пропорции 4:8=18:х х:16=0,2:4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4/8=18/x x=8*18/4=36 ОТВЕТ:36 2)х/16=0,2/4 x=16*0,2/4=0,8 ОТВЕТ:0,8
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