Площадь огорода 48квадратных метров. Его длина 90дм. Найди периметр Если не сложно. ??олное решение!!!!

Математика
Площадь огорода 48квадратных метров. Его длина 90дм. Найди периметр Если не сложно. ??олное решение!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там наверное 80 дм Решение для 90 дм=9м S=ab=48 a=9м b=48/9=5 1/3 P=2(5 1/3+9)=2*43/3=86/3=28 2/3
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