Площадь огорода 48квадратных метров. Его длина 90дм. Найди периметр Если не сложно. ??олное решение!!!!

Математика

Площадь огорода 48квадратных метров. Его длина 90дм. Найди периметр Если не сложно. ??олное решение!!!!

Автор: Гость