Площадь огорода 48квадратных метров. Его длина 90дм. Найди периметр Если не сложно. ??олное решение!!!!
Математика
Площадь огорода 48квадратных метров. Его длина 90дм. Найди периметр Если не сложно. ??олное решение!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там наверное 80 дм Решение для 90 дм=9м S=ab=48 a=9м b=48/9=5 1/3 P=2(5 1/3+9)=2*43/3=86/3=28 2/3
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