Один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей за 4 часа 68 деталей За сколько часов они изготавливает 288 деталей А если будут работать вместе

Математика

Один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей за 4 часа 68 деталей За сколько часов они изготавливает 288 деталей А если будут работать вместе

Автор: Гость