Один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей за 4 часа 68 деталей За сколько часов они изготавливает 288 деталей А если будут работать вместе

Математика
Один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей за 4 часа 68 деталей За сколько часов они изготавливает 288 деталей А если будут работать вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57/3=19 дет/ч - произв-ть 1-го 68/4=17 дет/ч                     2-го 19+17=36 дет/ч общая произв-ть 288/36=8 ч понадобится обоим
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