Один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей за 4 часа 68 деталей За сколько часов они изготавливает 288 деталей А если будут работать вместе
Математика
Один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей за 4 часа 68 деталей За сколько часов они изготавливает 288 деталей А если будут работать вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57/3=19 дет/ч - произв-ть 1-го 68/4=17 дет/ч 2-го 19+17=36 дет/ч общая произв-ть 288/36=8 ч понадобится обоим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Пожалуйста,помогите! Найдите работу, которую нужно совершить с помощью механизма, если его КПД 80%, а полезная работа должна составлять 960 Дж
Алгебра