Отношение королевы к учёбе, богатству и природе из сказки 12 месяцев
Литература
Отношение королевы к учёбе, богатству и природе из сказки 12 месяцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Королёва выгнала свою падчерицу в зимний лес ' и падчерица нашла поляну где сидело 12 месяцев потом пришел дедушка мороз девочка помогала им а конце Королёва рассердилась а они подарили ей много полезных вещей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
За 6 учебников и 10 тетрадей заплатили 205,5 лея, а за 8 учебников и 5 тетрадей заплатил?? 219,5 лея. Сколько стоит 1 учебник и 1 тетрадь? Помоги...