Отношение королевы к учёбе, богатству и природе из сказки 12 месяцев

Литература
Отношение королевы к учёбе, богатству и природе из сказки 12 месяцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Королёва выгнала свою падчерицу в зимний лес ' и падчерица нашла поляну где сидело 12 месяцев потом пришел дедушка мороз девочка помогала им а конце Королёва рассердилась а они подарили ей много полезных вещей
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