За 6 учебников и 10 тетрадей заплатили 205,5 лея, а за 8 учебников и 5 тетрадей заплатил?? 219,5 лея. Сколько стоит 1 учебник и 1 тетрадь? Помогите решить пожалуйста.

Математика

За 6 учебников и 10 тетрадей заплатили 205,5 лея, а за 8 учебников и 5 тетрадей заплатил?? 219,5 лея. Сколько стоит 1 учебник и 1 тетрадь? Помогите решить пожалуйста.

Автор: Гость