За 6 учебников и 10 тетрадей заплатили 205,5 лея, а за 8 учебников и 5 тетрадей заплатил?? 219,5 лея. Сколько стоит 1 учебник и 1 тетрадь? Помогите решить пожалуйста.
Математика
За 6 учебников и 10 тетрадей заплатили 205,5 лея, а за 8 учебников и 5 тетрадей заплатил?? 219,5 лея. Сколько стоит 1 учебник и 1 тетрадь? Помогите решить пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{6х+10у=205.5(2 примера под одну круглую скобку) {8х+5у=219.5 6х+10у=205.5 10у=205.5-6х/:10 у=20.55-0.6х 8х+5(20.55-0.6х)=219.5 8х+102.75-3х=219.5 5х=116.75 х=23.45 у=20.55-0.6*23.45=6.48 Ответ:Учебник-23.45;Тетрадь-6.48
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