Спишите. Укажите главное и зависимое слово. Определите способ связи. Спускается с гор,проходит мимо,растут на скалах,кажется издали,пахнут по-летнему,разгорается ярче,разгорается шире,разлетаются далеко,летят дальше,надели наря...
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Спишите. Укажите главное и зависимое слово. Определите способ связи. Спускается с гор,проходит мимо,растут на скалах,кажется издали,пахнут по-летнему,разгорается ярче,разгорается шире,разлетаются далеко,летят дальше,надели наряд,уже запылали,спустилась в долину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спускается(глав) (откуда?) с гор, проходит(глав) (как?) мимо, растут (глав) (где?) на скалах, кажется (глав) (откуда?)) издали, пахнут(глав) (как?) по-летнему, разгорается (глав) (как?) ярче, разгорается(глав) (как?) шире, разлетаются(глав) (куда?) далеко, летят(глав) (куда?) дальше, надели (глав) (что?) наряд, уже запылали(глав) (когда?), спустилась (глав) (куда?) в долину.
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