Помогите Пожалуйста)) Ревёт ураган, Поёт океан, Кружится снег, Мчится мгновен??ый век, Снится блаженный брег! Мира восторг беспредельный Сердцу певучему дан. В путь роковой и бесцельный Шумный зовёт океан. 1. Вспом...

Русский язык

Помогите Пожалуйста)) Ревёт ураган, Поёт океан, Кружится снег, Мчится мгновен??ый век, Снится блаженный брег! Мира восторг беспредельный Сердцу певучему дан. В путь роковой и бесцельный Шумный зовёт океан. 1. Вспомните какие сочетания слов не являются словосочетаниями. Выпишите все словосочетания c подчинительной связью. Укажите главные и зависимое слова; Определить синтаксическая значение и вид связи. 2. Какие старословенизмы, есть в этом стихотворении. Укажите их приметы. 3. Найдите в стихах эпитеты. Какие ещё образные выражения встретились вам в этих строках ?

Автор: Гость