Помогите упростить вырожение 0,5x(4x квадрате-1)(5xквадрате+2)

Алгебра
Помогите упростить вырожение 0,5x(4x квадрате-1)(5xквадрате+2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5х(4х² — 1)(5х² + 2) = (2х³ — 0,5х)(5х² + 2) = 10х⁵ + 4х³ — 2,5х³ — 1х = 10х⁵ + 1,5х³ — х
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