Помогите упростить вырожение 0,5x(4x квадрате-1)(5xквадрате+2)
Алгебра
Помогите упростить вырожение 0,5x(4x квадрате-1)(5xквадрате+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5х(4х² — 1)(5х² + 2) = (2х³ — 0,5х)(5х² + 2) = 10х⁵ + 4х³ — 2,5х³ — 1х = 10х⁵ + 1,5х³ — х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
За 6 учебников и 10 тетрадей заплатили 205,5 лея, а за 8 учебников и 5 тетрадей заплатил?? 219,5 лея. Сколько стоит 1 учебник и 1 тетрадь? Помоги...
Русский язык
Спишите. Укажите главное и зависимое слово. Определите способ связи. Спускается с гор,проходит мимо,растут на скалах,кажется издали,пахнут по-летне...
Русский язык