Пожалуйста,помогите! Найдите работу, которую нужно совершить с помощью механизма, если его КПД 80%, а полезная работа должна составлять 960 Дж

Физика
Пожалуйста,помогите! Найдите работу, которую нужно совершить с помощью механизма, если его КПД 80%, а полезная работа должна составлять 960 Дж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД - отношение полезной работы к затраченной (совершенной), выраженный в процентах КПД=Ап*100% / Аз, Аз=Ап*100%/КПД=960Дж*100% / 80%=1200 Дж Полезная работа всегда меньше совершенной
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