Пожалуйста,помогите! Найдите работу, которую нужно совершить с помощью механизма, если его КПД 80%, а полезная работа должна составлять 960 Дж

Физика

Пожалуйста,помогите! Найдите работу, которую нужно совершить с помощью механизма, если его КПД 80%, а полезная работа должна составлять 960 Дж

Автор: Гость