Плиз помогите упр 86 плизант хелп ми хелп ми

Беларуская мова
Плиз помогите упр 86 плизант хелп ми хелп ми
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕ з дзеясловами пишацца особна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Passive voice. Раскройте скобки, поставьте глагол в соответствующую видовременную форм??. 1) This year many beats (feed) in the forest by special g...
Ответить
Математика
Площадь огорода 48квадратных метров. Его длина 90дм. Найди периметр Если не сложно. ??олное решение!!!!
Ответить
Русский язык
Прочитай текст. Спиши предложение в которых не мнее трёх Глаголов. Настоящего вре??ени
Ответить
Математика
Один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей за 4 часа 68 деталей За сколько часов они изготавливает 288 деталей А если будут работать вместе
Ответить
Английский язык
Какие национальные блюда подают на масленицу по-английски
Ответить