В книжном шкафу было 645 книг . Из них 180 книг отдали в библиотеку , а часть книг отвезли на дачу . В шкафу осталось 297 книг . Сколько книг отвезли на дачу ?
Математика
В книжном шкафу было 645 книг . Из них 180 книг отдали в библиотеку , а часть книг отвезли на дачу . В шкафу осталось 297 книг . Сколько книг отвезли на дачу ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-645 к Отдали-180 к Осталось-297 к Отвезли-? к Решение:645-180=465 ; 465-297=168 (к.) ; Ответ : 168 книг отвезли на дачу.
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