В книжном шкафу было 645 книг . Из них 180 книг отдали в библиотеку , а часть книг отвезли на дачу . В шкафу осталось 297 книг . Сколько книг отвезли на дачу ?

Математика

В книжном шкафу было 645 книг . Из них 180 книг отдали в библиотеку , а часть книг отвезли на дачу . В шкафу осталось 297 книг . Сколько книг отвезли на дачу ?

Автор: Гость