Синтоктический разбор предложения сам погибай а товарища выручай
Русский язык
Синтоктический разбор предложения сам погибай а товарища выручай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам погибай, а товарища выручай. Сам-одной чертой. Погибай-двумя чертами. А-это союз ( мы в кружок выделяем, может у вас по другому). Товарища-пунктиром. Выручай-двумя чертами.
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