Из двух городов,расстояние между которыми 180 км,одновременно в одном направлении ??ыехали 2 автомобиля.Скорость автомобиля,едущего впереди- 60 км/ч,а скорость автомобиля, едущего позади 80 км/ч.Через сколько часов после выхода...

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 180 км,одновременно в одном направлении ??ыехали 2 автомобиля.Скорость автомобиля,едущего впереди- 60 км/ч,а скорость автомобиля, едущего позади 80 км/ч.Через сколько часов после выхода второй автомобиль догонит первый? Решите пожалуйста!

Автор: Гость