Из двух городов,расстояние между которыми 180 км,одновременно в одном направлении ??ыехали 2 автомобиля.Скорость автомобиля,едущего впереди- 60 км/ч,а скорость автомобиля, едущего позади 80 км/ч.Через сколько часов после выхода...
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 180 км,одновременно в одном направлении ??ыехали 2 автомобиля.Скорость автомобиля,едущего впереди- 60 км/ч,а скорость автомобиля, едущего позади 80 км/ч.Через сколько часов после выхода второй автомобиль догонит первый? Решите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-60 = 20 км/ч скорость сближения 180:20 = 9 часов Ответ: через 9 часов догонит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За пять часов машина проехали 300 км. за какое время она проедет 600км, если будет еха??ь с той же скоростью?
Литература
Математика