Из двух городов,расстояние между которыми 180 км,одновременно в одном направлении ??ыехали 2 автомобиля.Скорость автомобиля,едущего впереди- 60 км/ч,а скорость автомобиля, едущего позади 80 км/ч.Через сколько часов после выхода...

Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 180 км,одновременно в одном направлении ??ыехали 2 автомобиля.Скорость автомобиля,едущего впереди- 60 км/ч,а скорость автомобиля, едущего позади 80 км/ч.Через сколько часов после выхода второй автомобиль догонит первый? Решите пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-60 = 20 км/ч скорость сближения 180:20 = 9 часов Ответ: через 9 часов догонит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За пять часов машина проехали 300 км. за какое время она проедет 600км, если будет еха??ь с той же скоростью?
Ответить
Литература
Рассказ об отношений мальчика и собаки
Ответить
Русский язык
Синтоктический разбор предложения сам погибай а товарища выручай
Ответить
Математика
Выполните действие: 14\93+5 5 класс
Ответить
Литература
Продолжи расставлять паузы.Подчеркни слова которые надо выделить при чтении."А я ??е знал,/что со мной,//я долго молчал /и отвернулся о мамы,чтобы ...
Ответить