Как выделить подлежащее
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Как выделить подлежащее
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Подлежащее - одной чертой, сказуемое - двумя чертами.
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