Как задать вопросы с who в Present simple?

Английский язык
Как задать вопросы с who в Present simple?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос задается так же как и с другими вопросительным слова, НО do/does не используется!!!! Например Who wears this clothes?
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