Ребята, умоляю, решите быстренько задачку Женский костюм состоит из блузки и юбки, цена костюма 67,5 тысяч. А юбка 54 тысячи. Сколько процентов от цены костюма составляет цена блузки? Если можно, объясните пожалуйста, как решат...

Математика

Ребята, умоляю, решите быстренько задачку Женский костюм состоит из блузки и юбки, цена костюма 67,5 тысяч. А юбка 54 тысячи. Сколько процентов от цены костюма составляет цена блузки? Если можно, объясните пожалуйста, как решать подобные задачи. Уж очень хочется понять!!!!

Автор: Гость