Ребята, умоляю, решите быстренько задачку Женский костюм состоит из блузки и юбки, цена костюма 67,5 тысяч. А юбка 54 тысячи. Сколько процентов от цены костюма составляет цена блузки? Если можно, объясните пожалуйста, как решат...
Математика
Ребята, умоляю, решите быстренько задачку Женский костюм состоит из блузки и юбки, цена костюма 67,5 тысяч. А юбка 54 тысячи. Сколько процентов от цены костюма составляет цена блузки? Если можно, объясните пожалуйста, как решать подобные задачи. Уж очень хочется понять!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67,5-54=13,5-цена блузки13,5/67,5=0,2=20%
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