Выполни морфемный и морфологический разбор слова колосистой
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Выполни морфемный и морфологический разбор слова колосистой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу морфемный колос - корень ист - суффикс ой - оуончание
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