Приведите примеры числа, которое: 1) является целым,но не является натуральним; 2) я??ляется рациональным но не является целым и не является положительным.

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1. Натуральные числа - это числа, которые используются для счёта предметов: 1, 2, 3 ... Целые числа - это натуральные числа, противоположные им числа и число 0. Пример: число (- 5) является целым, но не является натуральным; число (0) является целым, но не является натуральным, потому что эти числа нельзя использовать для счёта предметов. 2. Рациональные числа - это числа, которые можно представить в виде дроби m/n, где числитель m принадлежит множеству целых чисел, а знаменатель n принадлежит множеству натуральных чисел. Пример: дробь -2/3; -4/5; -7/9.