Кратко и ясно. Равнины - это ... Горы - это ...

Окружающий мир
Кратко и ясно. Равнины - это ... Горы - это ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горы создаются при столкновении литосферных плит а равнины это серидина или окрайна литосферных плит
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