Существует множество легенд о кладах, закопанных Разиным и его сподвижниками. Считаете ли вы предположение о существовании кладов достоверным? Свой ответ обоснуйте.

История

Существует множество легенд о кладах, закопанных Разиным и его сподвижниками. Считаете ли вы предположение о существовании кладов достоверным? Свой ответ обоснуйте.

Автор: Гость