Существует множество легенд о кладах, закопанных Разиным и его сподвижниками. Считаете ли вы предположение о существовании кладов достоверным? Свой ответ обоснуйте.
История
Существует множество легенд о кладах, закопанных Разиным и его сподвижниками. Считаете ли вы предположение о существовании кладов достоверным? Свой ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на том месте были найдены тайники с оружием и утварью XV века.
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