Как записать краткое условие задачи? Катя купила одну тетрадь за 9 тенге и одну тетрадь за 6 тенге. Сколько стоит вся покупка?составь обратные задачи
Математика
Как записать краткое условие задачи? Катя купила одну тетрадь за 9 тенге и одну тетрадь за 6 тенге. Сколько стоит вся покупка?составь обратные задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетрадь№1=9 тенге тетрадь№2= 6тенге сколько стоит вся покупка ?
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