Как записать краткое условие задачи? Катя купила одну тетрадь за 9 тенге и одну тетрадь за 6 тенге. Сколько стоит вся покупка?составь обратные задачи

Математика

Как записать краткое условие задачи? Катя купила одну тетрадь за 9 тенге и одну тетрадь за 6 тенге. Сколько стоит вся покупка?составь обратные задачи

Автор: Гость