Выполните действие 1) І7,5І+І-5,3І; 3) І-2 целых 1/6І:І4 целых 1/3І; 5) І-9целых3/7І*І7/11І+І-2,9І:
Математика
Выполните действие 1) І7,5І+І-5,3І; 3) І-2 целых 1/6І:І4 целых 1/3І; 5) І-9целых3/7І*І7/11І+І-2,9І:
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1) 13.2... 2) 1 .. 14/61
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