Как записать пары слов в таком порядке родственные слова и формы одного и того же ??лова
Русский язык
Как записать пары слов в таком порядке родственные слова и формы одного и того же ??лова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)еловый-ельник, трава-травушка,поле-полевой,осень-осенний,туча-тучка,ветер-ветерок, паук-паутинка 2)дождик-дождиком, жёлтый-жёлтому, птица-птицы, земля-земли
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