Как записать пары слов в таком порядке родственные слова и формы одного и того же ??лова

Русский язык
Как записать пары слов в таком порядке родственные слова и формы одного и того же ??лова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)еловый-ельник, трава-травушка,поле-полевой,осень-осенний,туча-тучка,ветер-ветерок, паук-паутинка 2)дождик-дождиком, жёлтый-жёлтому, птица-птицы, земля-земли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста прошу лишить вас номер 292 293 294 Прошу вас пожалуйста
Ответить
Математика
Вася купил в 6 раз больше ручек чем коля а вместе они купили 49 ручек сколько ручек купил каждый
Ответить
Математика
Катя ест пирожок с малиновым вареньем.После каждого откусывания масса пирожка ум??ньшается на 20%. После второго откусывания она составила 160г.как...
Ответить
Обществознание
Как взаимодействуют природа и общество?
Ответить
Математика
Помогите придумать задачу по математике сколько денег уходит в месяц на продукты?
Ответить