Вася купил в 6 раз больше ручек чем коля а вместе они купили 49 ручек сколько ручек купил каждый
Математика
Вася купил в 6 раз больше ручек чем коля а вместе они купили 49 ручек сколько ручек купил каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)47:5=9,4 (р) цена у коли. 2)38,4:4=9,6(р) цена у пети. 3)57,6:6=9,6 (р) уена у васи. Только один ошибся, значит, ошибся Коля. Настоящая цена 9,6 руб
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