Вася купил в 6 раз больше ручек чем коля а вместе они купили 49 ручек сколько ручек купил каждый

Математика

Вася купил в 6 раз больше ручек чем коля а вместе они купили 49 ручек сколько ручек купил каждый

Автор: Гость