Как записать в виде дроби 4:7 8:11
Математика
Как записать в виде дроби 4:7 8:11
Ответ(ы):
Гость:
Четыре седьмых,восемь одиннадцатых
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