Как защититься от наркомании? Приведите примеры из жизни.

Гость: Гость:

1. Не общаться с наркоманами. Полностью исключить таких людей из круга своего общения, чтобы избежать их влияния. 2. Быть информационно подготовленным о вреде наркотиков, о их воздействии на организм человека и о последствиях приема наркотиков. А также о возникновении наркотической зависимости и о лечении от наркозависимости. Исчерпывающая информация о том, что такое наркотики и обо всем сопутствующем, дает человеку четкое представление о наркомании. Мыслящий человек сделает правильные выводы. Пример из жизни: один друг предлагает попробовать невинный наркотик, а другой - сразу отказывается. Результат: впоследствии один умер молодым в мучениях, а другой - живет счастливой жизнью.