Как жизненный цикл стихотворения Заболоцкого"не позволяй душе лениться" перекликается с заветами Мономаха? Выпишите соответствующие строки из его Поучения.

Литература
Как жизненный цикл стихотворения Заболоцкого"не позволяй душе лениться" перекликается с заветами Мономаха? Выпишите соответствующие строки из его Поучения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь они. Ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
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