Как зовут бога просветителя людей в древнегреческой мифологии?

Литература
Как зовут бога просветителя людей в древнегреческой мифологии?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юпитер едадмдедмдвдвдмзезмзаза
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