Как зовут президента германии

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Как зовут президента германии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Йоахим Гаук зовут призедента Германии
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