Как звуки обозначают буквы ?
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Как звуки обозначают буквы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звуки это как мы говорим, Есть анализ слова по звукам например: Машина-[м а ш' и н а]-6 букв,6 звуков.
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