Какая буква сбежала из слова "сесть"?

Другие предметы
Какая буква сбежала из слова "сесть"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сесть+ъ=съесть Ответ: ъ (твёрдый знак)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По какому признаку можно разбить числа на две группы? 1) 724, 537, 126, 731, 928, 122 ,936, 632. 2)737, 888, 333, 212, 445, 999, 111, 887,
Ответить
Математика
Автотуристы за 3 дня проехали 360км. В первый день они проехали 2/5; во второй 3/8 всего пути. Сколько километров проехали автотуристы в третий день.
Ответить
Математика
Выполни умножение рассуждай вслух 5×60 2×500 8×70 5×200 7×40 3×300 6×80 4×100
Ответить
Математика
Вычисли значения выражений. Разбей выражения на 2 группы разными способами! 24*2 3*16 8*6 2*25 12*4
Ответить
Другие предметы
Запиши названия молитв. Помогите, пожалуйста.
Ответить