Какая буква сбежала из слова "сесть"?
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Какая буква сбежала из слова "сесть"?
Ответ(ы):
Гость:
Сесть+ъ=съесть Ответ: ъ (твёрдый знак)
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