Какая часть речи - пятеро впятером трижды

Русский язык
Какая часть речи - пятеро впятером трижды
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Гость:
Пятеро-числительное впятером-числительное трижды-числительное
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