Какая часть речи у слова овладению
Русский язык
Какая часть речи у слова овладению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К чему? Наверно существительное. А какое предложение ?
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