Составь предложения . Какую часть слова нужно изменить ? Назови и выдели её. Около, река, стоял,школа. Ребята, посадить, перед, школа, деревья. Каждый, посадить, по, одному, дерево. Через, несколько,лет,вырос,перед,школа,большо...

Гость: Гость:

Около реки стояла школа (тут мы изменили окончание, выделяешь его у слов реки, стояла) Ребята посадили перед школой деревья (опять выделяешь окончания. Теперь у слов школой, посадили. Кстати, у слова посадили еще суффикс прошедшего времени Л добавился) Каждый посадил по одному дереву (и вновь окончания выделяешь у слов дереву, одному, посадил - тут суффикс Л и нулевое окончание) Через несколько лет вырос перед школой большой и красивый сад (школой - окончание)