В гостиницу приехал путешественник. Денег у него не было. Он имел серебряную цепочку состоящею из 7 звеньев. За каждый день пребывания в гостинице он расплачивался одним звеном цепочки. Хозяин предупредил, что согласен взять не...

Математика

В гостиницу приехал путешественник. Денег у него не было. Он имел серебряную цепочку состоящею из 7 звеньев. За каждый день пребывания в гостинице он расплачивался одним звеном цепочки. Хозяин предупредил, что согласен взять не более одного распиленного звена, а остальные должны быть целыми. Как путешественнику распилить цепочку, чтобы прожить в гостинице неделю и каждый день расплачиваться с хозяином?

Автор: Гость