В гостиницу приехал путешественник. Денег у него не было. Он имел серебряную цепочку состоящею из 7 звеньев. За каждый день пребывания в гостинице он расплачивался одним звеном цепочки. Хозяин предупредил, что согласен взять не...
Математика
В гостиницу приехал путешественник. Денег у него не было. Он имел серебряную цепочку состоящею из 7 звеньев. За каждый день пребывания в гостинице он расплачивался одним звеном цепочки. Хозяин предупредил, что согласен взять не более одного распиленного звена, а остальные должны быть целыми. Как путешественнику распилить цепочку, чтобы прожить в гостинице неделю и каждый день расплачиваться с хозяином?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распилить третье звено. Получится три части цепочки: одна часть будет состоять из двух звеньев, вторая - из четырёх, третья часть - одно распиленное звено.1-й день - путешественник отдаёт распиленное звено;2-й день - даёт часть из 2 звеньев, распиленное звено получает обратно;3-й день - путешественник отдаёт распиленное звено;4-й день - даёт часть из 4 звеньев, распиленное звено и часть из 2 звеньев получает обратно;5-й день - путешественник отдаёт распиленное звено;6-й день - даёт часть из 2 звеньев, распиленное звено получает обратно;7-й день - путешественник отдаёт распиленное звено.
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